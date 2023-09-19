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Путин прибыл в Ижевск

Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где он проведет заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что это мероприятие состоится в День оружейника, который в России ежегодно отмечают 19 сентября.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на заседании комиссии Путин собирается поздравить всех имеющих отношение к оборонно-промышленному комплексу (ОПК). После этого в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов ОПК, сообщал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Министерство обороны поощрять работников оборонно-промышленного комплекса и награждать учрежденным званием «заслуженного оружейника».

До этого глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что предприятия ОПК выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего 2022 года.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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