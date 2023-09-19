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В Турции высказались об операции Азербайджана в Карабахе

МИД Турции: операция Азербайджана в Карабахе является вынужденной мерой

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Defence Ministry of Azerbaijan/Reuters

Контртеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе является вынужденной мерой Баку. Об этом сообщает министерство иностранных дел Турции, передает ТАСС.

По мнению турецкого МИД, после окончания второй карабахской войны не было решений в ответ на опасения азербайджанской стороны.

«Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории», — сказано в сообщении.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты Вооруженных сил Армении.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщало, что бои продолжаются по всей линии соприкосновения в регионе. По информации ведомства, азербайджанская армия использует артиллерийские и ракетные средства, ударные дроны и боевую авиацию.

До этого администрация президента Азербайджана предупредила о продолжении антитеррористических мер, если незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложат оружие.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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