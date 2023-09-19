Байден открестился от сдерживания Китая

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет конфликтовать с Пекином, передает ТАСС. Выступая с речью на 78-й сессии Генассамблеи ООН он отметил, что американская сторона желает снизить риски в отношениях с КНР.

«Ни одно из наших партнерств не направлено на сдерживание какой-либо страны, они направлены на позитивное видение будущего. Если говорить о Китае, то хочу ясно заявить — мы стремимся ответственно управлять конкуренцией между нашими странами, чтобы она не скатилась в конфликт. Мы — за снижение рисков в отношениях с Китаем, а не за размежевание с ним», — пояснил Байден.

Он добавил, что в определенных областях США стремятся к совместной работе с Китаем. Байден подчеркнул, что это касается вопросов, связанных с проблемой климата.

«Мы будем отвечать на агрессию и запугивание и защищать «дорожные правила», от свободы навигации и полетов до честной игры в экономике. Это помогает обеспечить безопасность и благополучие на десятилетия», — заключил президент США.

Ранее в КНР назвали последствия военной помощи США Тайваню.