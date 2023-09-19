Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден открестился от сдерживания Китая

Байден заявил, что США не пытаются пойти на конфликт с КНР

close
100%
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет конфликтовать с Пекином, передает ТАСС. Выступая с речью на 78-й сессии Генассамблеи ООН он отметил, что американская сторона желает снизить риски в отношениях с КНР.

«Ни одно из наших партнерств не направлено на сдерживание какой-либо страны, они направлены на позитивное видение будущего. Если говорить о Китае, то хочу ясно заявить — мы стремимся ответственно управлять конкуренцией между нашими странами, чтобы она не скатилась в конфликт. Мы — за снижение рисков в отношениях с Китаем, а не за размежевание с ним», — пояснил Байден.

Он добавил, что в определенных областях США стремятся к совместной работе с Китаем. Байден подчеркнул, что это касается вопросов, связанных с проблемой климата.

«Мы будем отвечать на агрессию и запугивание и защищать «дорожные правила», от свободы навигации и полетов до честной игры в экономике. Это помогает обеспечить безопасность и благополучие на десятилетия», — заключил президент США.

Ранее в КНР назвали последствия военной помощи США Тайваню.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях