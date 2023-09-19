Берлин на Генассамблее ООН внесет на обсуждение происходящее в Карабахе

МИД Германии на Генеральной ассамблее ООН внесет на обсуждение происходящее в Карабахе. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«Я сейчас обращусь непосредственно здесь и сейчас в ООН с разговором, который я ранее вела с азербайджанским президентом Алиевым», — сказала она.

По словам министра, в последние несколько недель она и некоторые другие политики несколько раз разговаривали с Азербайджаном, в результате чего были получены обещания со стороны Баку, что будет обеспечено безопасное движение гуманитарных конвоев. Однако, как отметила Бербок, «это обещание сдержано не было».

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Баку отмечали, что в ее рамках будут пресечены «широкомасштабные провокации» в Карабахе, а также разоружены и выведены подразделения Вооруженных сил Армении из региона.

В свою очередь в армянском оборонном ведомстве отвергли слова Азербайджана о том, что в Нагорном Карабахе по-прежнему расположена армия Армении.

Позже в этот же день непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия и приступить к переговорам.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.