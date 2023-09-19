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Байден обвинил Россию в препятствовании миру на Украине

Байден заявил, что единственным препятствием миру на Украине является Россия

Единственным препятствием мирному решению конфликта на Украине являются действия России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Только у России есть возможность немедленно положить конец этой войне. И только Россия препятствует миру. Потому что ценой, которую Россия требует за мир, являются капитуляция Украины, территория Украины и дети Украины», — сказал он.

Байден также добавил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее усилиях, которые направлены на обеспечение дипломатического урегулирования.

17 сентября заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявлял, что руководство НАТО на сегодняшний день не видит политических возможностей для мирного урегулирования конфликта на Украине.

До этого американский лидер говорил, что участники саммита G20, который прошел в Нью-Дели, были согласны с необходимостью мирного урегулирования украинского конфликта.

12 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что чем дольше Киев будет продолжать затягивать переговоры с Москвой, тем труднее в дальнейшем станет договариваться.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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