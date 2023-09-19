Главы МИД Турции и Азербайджана провели переговоры на полях ГА ООН

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«В ходе переговоров в Нью-Йорке обсуждалась среди прочих ситуация в Нагорном Карабахе», — сказано в сообщении.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в армянском оборонном ведомстве отвергли заявления азербайджанской стороны о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются войска Армении.

Позже в этот же день непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.