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МВД Армении призвало протестующих у здания кабмина воздержаться от неправомерных действий

МВД Армении призвало протестующих не поддаваться провокациям из-за Карабаха

МВД Армении призвал участников протестов, проходящих у здания правительства в Ереване из-за усугубления ситуации в Нагорном Карабахе, воздержаться от неправомерных действий, передает ТАСС заявление ведомства.

«Мы призываем вас воздерживаться от любых шагов, направленных на нарушение общественного порядка, антиобщественных и противоправных действий», — обратилось к протестующим ведомство.

В МВД также призвали не поддаваться на провокации, призывы и поступки, которые провоцируют «незаконные действия во время массовой акции».

Подчеркивается, что МВД продолжит выполнять свои функции, обеспечивая общественный порядок.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

К зданию кабмина в Ереване вышли протестующие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Собравшиеся обвинили его в бездействии в ситуации в Нагорном Карабахе. Люди пытаются прорываться через полицейские кордоны, бросать в правоохранителей бутылки, передает «Sputnik Армения».

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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