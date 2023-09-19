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Байден заявил, что Россия «стоит на пути» к миру на Украине

Байден на Генассамблее ООН заявил, что Россия «стоит на пути» к миру на Украине

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден заявил, что Российская Федерация «стоит на пути» к миру на Украине. Соответствующее заявление он сделал, выступая на 78-й Генеральной Ассамблее ООН, передает РИА Новости.

«Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир — капитуляция Украины», — сказал американский лидер.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится еще долгое время, а Россия никогда не уйдет из Крыма.

12 сентября президент России Владимир Путин говорил, что если Соединенные Штаты считают, что Киев готов к переговорам, то пусть Вашингтон отменит указ главы Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приемлемые условия для достижения мира на Украине может определять только Киев.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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