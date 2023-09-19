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Папа Римский предупредил о риске ядерного уничтожения мира

Папа Римский Франциск заявил, что ситуация в мире похожа на Карибский кризис

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск считает, что мир находится в состоянии апокалиптической угрозы, передает ТАСС. В письме главе Папской академии общественных наук кардиналу Питеру Тарксону он отметил, что текущая мировая ситуация, в том числе на фоне конфликта на Украине, схожа с Карибским кризисом 60-х годов прошлого века.

«Действительно, нынешний момент зловеще напоминает положение дел, <...> когда в октябре 1962 года Карибский кризис поставил мир на грань широкомасштабного ядерного уничтожения <…> К сожалению, в последовавшие после этой апокалиптической угрозы годы возросло не только число и мощь ядерного оружия, но и развились другие оружейные технологии, и даже многолетние договоренности о запрещении химического и биологического оружия находятся под угрозой», — говорится в тексте.

Понтифик добавил, что мир уже находится в «тисках третьей мировой войны». Папа Римский подчеркнул, что мировой конфликт фактически идет по частям.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о подталкивании мира Западом к третьей мировой войне.

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