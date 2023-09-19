Нагорный Карабах призвал Азербайджан начать переговоры

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры. Об этом пишет ереванский портал 24News, ссылаясь на информационный штаб НКР.

«Арцахская сторона (НКР. — «Газета.Ru») обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для разрешения сложившейся ситуации», — говорится в заявлении инфоштаба.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Позднее Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.