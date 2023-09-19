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В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Кадырова

Песков заявил, что состояние здоровья Кадырова не вопрос Кремля

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к предыдущим заявлениям по поводу состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.

«Нет, мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить», — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков во время брифинга уже отвечал на вопрос журналистов, которые спрашивали его о состоянии здоровья Кадырова. Он говорил, что Кремль не располагает данной информацией.

17 сентября в Telegram-канале главы Чеченской республики на фоне сообщений о проблемах со здоровьем появилась видеозапись, где Кадыров гуляет под дождем. Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов до этого утверждал, что у Киева «есть информация» о якобы тяжелом состоянии Кадырова. При этом он говорил, что «речь идет не о ранениях», а о «системных проблемах со здоровьем», добавив, что детали нуждаются в уточнениях. 3 сентября 2022 года глава Чечни в своем Telegram-канале заявлял о планах уйти в «бессрочный и длинный отпуск». Спустя три дня он отказался от своих планов. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления и спецоперации.

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