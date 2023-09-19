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Песков ответил на вопрос о допмерах по урегулированию обострившейся ситуации в Карабахе

Песков призвал придерживаться заключенных ранее соглашений по ситуации в Карабахе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе уже существует солидная документационная база, на которую стоит ориентироваться. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Москва предлагать дополнительные условия для стабилизации ситуации.

«Для урегулирования существует достаточно солидная база — это те самые упомянутые мной три документа. На базе этих документов может и должна быть достигнута договоренность о возвращении к политико-дипломатическим методам», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что пока ориентироваться нужно на эти соглашения.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

16 сентября 2023-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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