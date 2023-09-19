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Генсек ООН объяснил к чему движется мир в экономическом плане

Гутерриш: мир движется к «великому расколу» в экономике

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Carlo Allegri/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в рамках открытия общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что международное сообщество движется к «великому расколу» в экономике и торговле. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, противоречия усугубляются, это происходит среди экономических и военных сил, между Севером, Югом, Востоком и Западом.

«Мы приближаемся как никогда раньше к великому расколу в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях», — подчеркнул Гутерриш.

Он добавил, что раскол «угрожает единому, открытому интернету», так как противоборствующие стороны могут принять «разнящиеся стратегии по технологиям и искусственному интеллекту», что может привести к «столкновению инфраструктур безопасности».

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в рамках недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество страны в переговорах России и Украины.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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