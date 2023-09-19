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Украина отказалась принять 10 танков Leopard от ФРГ из-за их состояния

Spiegel: Украина не приняла 10 танков Leopard от ФРГ из-за плохого состояния

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Global Look Press

Украина на прошлой неделе отказалась принять от Германии 10 танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как следует из текста, Киев уведомил специальный штаб при Минобороны ФРГ, что прибывшие на территорию Польши немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте. Однако, поскольку нет ни необходимого технического персонала, ни нужных запчастей, отправлять Leopard на Украину «нет смысла», говорится в материале.

Заявление из Киева «вызвало беспокойство» в Берлине, отмечает журнал. Министерство обороны Германии в срочном порядке отправило специалистов в Польшу для обслуживания танков. На месте выяснилось, что машины действительно нуждаются в ремонте, пишет Der Spiegel.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1A5 на Украину с июля.

«До конца года их будет более 100», — сообщил министр.

До этого председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле раскритиковал поставляемые на Украину танки, назвав танки Leopard 1 металлоломом.

Ранее Путин заявил, что танки Leopard и БМП Bradley «прекрасно горят».

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