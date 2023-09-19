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В России похвалили Грузию за отказ от пути Украины

Сенатор Пушков: Грузия выиграла от сохранения связей с РФ в отличии от Украины

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Грузия стала восстанавливать связи с Россией по завершению правления бывшего президента республики Михаила Саакашвили, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информации о том, что российско-грузинский товарооборот превысил отметку в $1,6 млрд за 8 месяцев 2023 года.

«Грузия предусмотрительно не пошла по пути Украины и Молдавии, и стала восстанавливать, а не рвать торгово-экономические связи с Россией. От этой взвешенной политики экономика Грузии только выигрывает, тогда как в случае с Украиной ставка на разрыв ткани экономических отношений с Россией привела к почти двукратному падения ВВП Украины, закрытию многих предприятий и коллапсу ряда отраслей экономики», — написал Пушков.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики. При этом грузинская оппозиция подобную политику властей всячески критикует, в том числе обвиняя правящую партию в «связях с Россией».

Ранее Грузия отказалась открывать «второй фронт» для Украины.

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