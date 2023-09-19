Сейм Литвы обратился к НАТО из-за Украины

Парламент Литвы одобрил резолюцию с обращением к странам-участницам Североатлантического альянса о приеме Украины, передает LRT. По информации портала, литовский сейм призвал взять Киев в блок во время саммита организации в Вашингтоне.

«Украина является поставщиком безопасности, поэтому ее членство в НАТО укрепит альянс, будет гораздо более эффективным и будет стоить меньше, чем нынешняя поддержка Украины для самообороны», — говорится в тексте.

Как отмечает LRT, в пользу резолюции выступили 122 депутата литовского парламента. Портал подчеркивает, что депутаты рассчитывают на позитивное решение по членству Украины в НАТО.

«Приглашение Украины стать государством-членом НАТО четко подтвердит, что Россия не имеет права вето на расширение НАТО и не может формировать «серые» зоны безопасности в Европе», — подчеркивается в тексте.

Ранее в НАТО предложили Украине обменять территории на членство в блоке.