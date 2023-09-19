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В Киеве сообщили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами

Стефанишина: жители Украины готовятся к суровой зиме из-за ситуации с портами

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РИА «Новости»

Украине приходится выживать из-за ситуации с портами. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Bloomberg.

«Люди готовятся к суровой зиме», — сказала она.

Вице-премьер также отметила, что Украина столкнулась с «ситуацией выживания» из-за того, что Россия приостановила свое участие в зерновой сделке.

16 сентября заместитель главы украинского минэнерго Светлана Гринчук заявляла, что блэкауты на Украине предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений электроэнергии по стране уже подготовлены. Она также говорила, что предстоящий отопительный сезон не будет легким, несмотря на то, что с конца прошлого сезона ведутся работы по восстановлению генерации.

До этого глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал, что жителям Украины не рекомендуется избавляться от генераторов, так как сейчас нет информации, произойдут ли блэкауты будущей зимой.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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