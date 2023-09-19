В ЕС призвали Баку к диалогу с народом Карабаха

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил за прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. В соцсети X (бывшая Twitter) он отметил, что из региона идут «разрушительные новости» на фоне начала военной операции Азербайджана.

«Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить возможность подлинного диалога между Баку и армянами Карабаха», — написал Мишель.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). После нескольких попыток заключения перемирия лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. В частности, Ереван призывает Баку начать диалог с НКР, а также обвиняет Азербайджана в блокаде Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющий регион с Арменией.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.