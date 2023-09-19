В МИД России рассказали о сложностях перелета Лаврова в Нью-Йорк

Маршрут министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН сложен из-за закрытия неба Западом. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Из-за закрытия западными странами своего воздушного пространства маршрут движения предельно сложный — и по времени, и по расстоянию», — сказал он.

19 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что Лавров выступит на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября. Она отмечала, что его выступление в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН станет ключевым событием его пребывания в Нью-Йорке.

На прошлой неделе Захарова сообщала, что министр иностранных дел России проведет около 20 двусторонних встреч на полях ГА ООН в Нью-Йорке, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.