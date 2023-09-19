Пашинян заявил, что Азербайджан начал этническую чистку армян в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян в Карабахе, передает агентство «Фактор».

«Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предвидел начало боевых действий в Нагорном Карабахе.

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве отмечали, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии.

В свою очередь в армянском оборонном ведомстве отвергли заявления азербайджанской стороны о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются войска Армении.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Ереван и Баку вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.