Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении предвидели начало боевых действий в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что предвидел начало боевых действий в Нагорном Карабахе

close
100%
Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предвидел начало боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира, трансляцию которого ведет издание Factor.

«Мы видели напряжение», — сказал он.

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве отмечали, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии.

В свою очередь в армянском оборонном ведомстве отвергли заявления азербайджанской стороны о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются войска Армении.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Ереван и Баку вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях