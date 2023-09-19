В Белоруссии сообщили, что Латвия не оповещала о закрытии КПП на границе

Власти Латвия не оповещали белорусскую сторону о закрытии погранпункта пропуска «Силене». Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«В настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска «Силене» в адрес пограничного ведомства, а также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь от латвийской стороны не поступало», — сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что пункт пропуска продолжает работать.

19 сентября сообщалось, что Латвия закроет один из двух КПП на границе с Белоруссией — Силене — объясняя это наплывом нелегальных мигрантов. Отмечалось, что за шесть дней 894 человека попытались незаконно пересечь границу стран. По информации латвийских властей, за прошедшие 2,5 недели сентября было предпринято 1773 таких попытки.

До этого заместитель польского министра внутренних дел Мачей Вонсик говорил, что Польша, Латвия и Литва могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией.

С 11 августа правительство Латвии заявляло, что республика на полгода усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.

Ранее Польша уведомила Белоруссию о запрете въезда машин с российскими номерами.