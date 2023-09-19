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В МИД РФ напомнили Армении о признании Карабаха частью Азербайджана

Захарова ответила на призыв Еревана к России и СБ ООН по остановке Азербайджана

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана на фоне операции Баку в Нагорном Карабахе. Так в своем Telegram-канале она отреагировал на призыв Еревана к СБ ООН и Москве о принятии мер для остановки азербайджанской стороны.

«А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?» — написала Захарова.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). После нескольких попыток заключения перемирия лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. В частности, Ереван призывает Баку начать диалог с НКР, а также обвиняет Азербайджана в блокаде Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющий регион с Арменией.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.

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