В ЕС прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что продолжающиеся военные действия в Нагорном Карабахе только усугубят ситуацию. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня появились сообщения о трагической гибели азербайджанцев от взрывов мин. Однако продолжающиеся военные действия лишь усугубят ситуацию. Существует острая необходимость в немедленном прекращении огня, которое позволит наладить реальный диалог между бакинскими и армянскими жителями Карабаха как единственный способ достижения мирного сосуществования», — подчеркнул Клаар.

До этого МИД Азербайджана назвал роспуск режима в Карабахе единственным путем к миру.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.