Дума приняла проект нового государственного праздника

Государственная дума России приняла в первом чтении и в целом проект Дня воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября, сообщает ТАСС.

«Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — прокомментировал решение парламентариев спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В пояснительной записке указано, что решение принять в состав Российской Федерации Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую область было принято на основе исторической общности народов и волеизъявления миллионов людей, населяющих эти регионы.

Ранее в российские школы поставили более 700 тысяч новых учебников истории.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.