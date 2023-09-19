Экс-госминистр Нагорного Карабаха заявил о безнаказанности властей Азербайджана

Власти Азербайджана начали истребление армян в Нагорном Карабахе, заявил бывший государственный министр непризнанной республики Рубен Варданян.

«Безнаказанность руководства Азербайджана поражает! То, что они могут себе такое позволить в день заседания Генассамблеи ООН», — заявил он на видео в своем Telegram-канале.

Варданян призвал ввести санкции против Азербайджана, а Армению — признать Нагорный Карабах и встать на его защиту.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха.

В азербайджанском Минобороны призвали жителей региона не приближаться к военным объектам и не оказывать поддержку подразделениям армянских Вооруженных сил.

В Минобороны Армении в свою очередь сообщали об относительно стабильной ситуации на границе с Азербайджаном.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.