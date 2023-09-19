В Карабахе рассказали об атаке Азербайджана на Степанакерт

Военные Азербайджана атакуют крупнейший город непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерт — уже более часа, заявил депутат местного парламента Метакс Акопян, передает «Sputnik. Армения». По его словам, судя по всему, удары наносятся со стороны Аскерана и Шушы.

«Мы думали, что выстрелы идут только со стороны Аскерана, но по звуку я понимаю, что стреляют и со стороны Шуши. Степанакерт обстреливают со всех сторон... Их обстреливают так, как не обстреливали во время 44-дневной войны [вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией в 2020 году]», — пояснил Акопян.

Он добавил, что в городе наблюдаются проблемы со связью — в этом смысле это очень сложная ситуация. Акопян подчеркнул, что не знает, состоится заседание Совета безопасности НКР на фоне действий Азербайджана.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее в Армении назвали условие для урегулирования карабахской проблемы.