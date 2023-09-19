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«Европа профукала свой шанс»: политолог о зерновой сделке

Политолог Косоруков: Европа потеряла свой шанс относительно зерновой сделки

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Seth Perlman/AP

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков в интервью РИАМО прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности возобновления зерновой сделки. Эксперт подчеркнул, что европейцы «профукали» шанс, который им когда-то давал последний председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев.

«Для России это (заявление Борреля — «Газета.Ru») очередной сигнал о том, что с Европой и США на этом историческом этапе по ключевым вопросам договариваться невозможно. Профукали европейцы тот шанс, который давал им когда-то еще Горбачев, говоря о большом европейском доме, европейской безопасности от Лиссабона до Владивостока», — сказал Косоруков.

Он добавил, что в нынешних условиях России необходимо укреплять свою безопасность, а также связи с соседями и геополитическими союзниками.

19 сентября Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по зерновой сделке с РФ. По его мнению, «этого не желают в Москве».

Ранее в Еврокомиссии рассказали о плане Украины по вывозу зерна в Евросоюз.

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