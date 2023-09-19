МИД РФ сделал заявление о российских миротворцах Нагорном Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе. Трансляция брифинга Захаровой ведется на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, Россия очень встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе.

Представительница МИД РФ подчеркнула, что российские миротворцы продолжат работу в рамках своего мандата в Нагорном Карабахе на фоне «антитеррористических мероприятий» Азербайджана, и выразила надежду на обеспечение их безопасности.

«Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня», — подчеркнула она.

До этого Минобороны Азербайджана предупредило жителей Карабаха об угрозе.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.