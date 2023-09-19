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Блокадники Ленинграда получат единовременную выплату

Путин подписал указ о выплате в 50 тыс. блокадникам и освободителям Ленинграда

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в размере 50 тыс. рублей. Текст документа опубликован на сайте президента.

«Президент подписал указ в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — отмечается в публикации.

Выплаты будут произведены в декабре 2023 и в январе 2024 года.

18 сентября Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», который определяет порядок его использования вместо бумажного.

Также глава российского государства продлил до 31 декабря 2024 года срок действия указа об ответных мерах на санкции со стороны стран Запада, в числе которых оказалось продовольственное эмбарго. Новый документ вступил в силу в день его подписания.

До этого Владимир Путин провел совещание по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год. По его словам, кабинет министров постепенно завершает работу по данному направлению. Президент подчеркнул, до отправки проекта на рассмотрение в Государственную думу РФ осталось не так много времени и пора поставить «окончательную точку».

Ранее Путин сообщил о завершении этапа восстановления российской экономики.

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