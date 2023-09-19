В Грузии рассказали о попытке ввергнуть страну в хаос

Власти Грузии не собираются отказываться от интересов страны и ее народа, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает грузинский «Первый канал». Так он отреагировал на информацию Службы госбезопасности республики о том, что в стране планируется запуск антиправительственных протестов по аналогии с украинским «евромайданом».

«Всегда есть попытка ввергнуть страну в напряжение и хаос. Ясно одно, что нынешняя власть для некоторых неприемлема, потому что сегодня в Грузии нет правительства, которое откажется от интересов страны и населения, будет преследовать интересы какой-то другой конкретной страны за счет населения нашей страны. Мы никому не дадим права и возможности использовать население нашей страны как мясо», — отметил Каладзе.

Он добавил, что Грузия — не продается, о чем стоит помнить всем силам внутри государства и за его пределами. Каладзе подчеркнул, что любая попытка организации беспорядков или революции получит ответ со стороны государства.

Ранее Грузии предрекли «евромайдан» из-за действий ЕС.