МИД Азербайджана выдвинул ультиматум по Карабаху

МИД Азербайджана назвал роспуск режима в Степанакерте и вывод вооруженных сил Армении единственным путем к миру в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении министерства подчеркивается, что присутствие вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нарушает условия соглашений 10 ноября 2020 года. Причиной «антитеррористической операции» Азербайджана в регионе в Баку назвали предотвращение крупномасштабных провокаций со стороны ВС Армении.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.