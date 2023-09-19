Минобороны Азербайджана предупредило жителей Карабаха об угрозе

В Минобороны Азербайджана призвали жителей Нагорного Карабаха держаться подальше от военных объектов на фоне введения антитеррористических мероприятий в регионе. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале азербайджанского оборонного ведомства.

«Принимая во внимание размещение подразделениями ВС Армении огнестрельного оружия вблизи мест проживания, мы призываем гражданское население в этом районе держаться подальше от военных объектов и не оказывать поддержку подразделениям ВС Армении», — говорится в сообщении.

По данным министерства, жителей оповещают по громкоговорителям и в сообщениях на мобильных телефонах.

В Минобороны подчеркнули, что власти гарантируют защиту и охрану административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных учреждений в соответствии с законами Азербайджана и нормами международного гуманитарного права. Женщинам, детям, пожилым людям и лицам с ограниченными физическими возможностями и больным окажут медицинскую помощь, обеспечат питьевой водой и продуктами питания.

На Лачинской дороге созданы гумкоридоры для эвакуации населения, указали в министерстве.

Ранее Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе с целью восстановления конституционного строя.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.