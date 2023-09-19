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В МИД РФ заявили, что Россия сейчас проводит контакты по ситуации с Карабахом

Захарова: Россия проводит контакты по Карабаху, в том числе с Азербайджаном

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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель Министерства иностранных России Мария Захарова сообщила, что российская сторона в данный момент проводит контакты по ситуации в Карабахе, в том числе контактирует и с Азербайджаном, передает ТАСС.

По словам Захаровой, в России знают, что нужно сделать для урегулирования ситуации в регионе.

«Выполнить договоренности и не провоцировать ситуацию», — сказала она.

Захарова заверила, что по итогам контактов Москвы с Баку будет опубликовано заявление МИД России.

«МИД опубликует заявление по итогам контактов с Азербайджаном по ситуации в Карабахе», — указала дипломат.

Также Мария Захарова заявила, что Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху.

16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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