Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп составлял списки дел для подчиненной на секретных документах

ABC: Трамп составлял списки дел для подчиненной на секретных документах

close
100%
Fulton County Sheriff's Office

Бывший президент США Дональд Трамп составлял списки дел для подчиненной на секретных документах. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что помощница Молли Майкл рассказала следователям о том, что неоднократно получала запросы от Трампа, которые бывший президент США писал на обратной стороне карточек «с видимыми классификационными маркировками».

ABC подчеркивает, что подобные карточки были в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, когда там происходили обыски ФБР 8 августа 2022 года. Источники, знакомые со словами Майкл, подчеркнули, что сотрудники бюро их не забрали.

До этого Трамп заявил, что не боится тюремного заключения из-за возбужденных в его отношении уголовных дел.

Также он назвал маловероятным сценарий, при котором он помилует самого себя в случае победы на выборах в 2024 году. По его словам, во время беспорядков на территории Капитолия он не сделал ничего плохого. В то же время бывший американский лидер посчитал все ведущиеся против него дела политически мотивированными.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях