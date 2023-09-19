Бывший президент США Дональд Трамп составлял списки дел для подчиненной на секретных документах. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что помощница Молли Майкл рассказала следователям о том, что неоднократно получала запросы от Трампа, которые бывший президент США писал на обратной стороне карточек «с видимыми классификационными маркировками».

ABC подчеркивает, что подобные карточки были в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, когда там происходили обыски ФБР 8 августа 2022 года. Источники, знакомые со словами Майкл, подчеркнули, что сотрудники бюро их не забрали.

До этого Трамп заявил, что не боится тюремного заключения из-за возбужденных в его отношении уголовных дел.

Также он назвал маловероятным сценарий, при котором он помилует самого себя в случае победы на выборах в 2024 году. По его словам, во время беспорядков на территории Капитолия он не сделал ничего плохого. В то же время бывший американский лидер посчитал все ведущиеся против него дела политически мотивированными.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.