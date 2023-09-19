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Вучич рассказал о «сердечной встрече» с Шольцем

Президент Сербии Вучич заявил, что провел сердечную встречу с Шольцем

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Президент Сербии Александр Вучич присутствовал на приеме, который организовал канцлер ФРГ Олаф Шольц по случаю 50-летия членства Германии в ООН. Как сообщил Вучич, в ходе «сердечной встречи» лидеры стран обсудили геополитическую ситуацию, а также вклад Сербии и Берлина в решение глобальных проблем. Об этом пишет агентство Tanjug со ссылкой на соцсети главы государства.

«Сердечная встреча с Олафом Шольцем. Мы воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями о текущей геополитической ситуации, роли и значении ООН в современном мире, а также о вкладе, который мы, как государства-члены, можем внести в решение существующих глобальных проблем», — говорится в публикации.

Вучич также пригласил Шольца посетить Сербию, чтобы детально обсудить «все важные вопросы по улучшению сотрудничества между двумя странами».

До этого Вучич отреагировал на обвинения своих оппонентов в «сидении на двух стульях» Востока и Запада, подчеркнув, что у него и государства имеется собственный «сербский стул».

Он добавил, что политика Сербии остается независимой и самостоятельной, все решения принимаются исключительно Белградом.

Ранее Вучич заявил о намерении Сербии сохранять военный нейтралитет.

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