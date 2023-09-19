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Польша требует от ЕС выгонять нелегальных мигрантов

Качиньский заявил о требовании Польши к ЕС высылать нелегальных мигрантов на родину

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Kacper Pempel/Reuters

Вице-премьер, председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил о требовании Польши к Европейскому Союзу отправлять нелегальных мигрантов на родину, сообщает РИА Новости.

«Совет министров принял резолюцию в отношении того, что делается на Лампедузе. Но Лампедуза является только определенного рода символом ситуации, которая угрожает всей Европе, в том числе Польше», — заявил Качиньский.

Он добавил, что после заседания кабинета министров принята резолюция, которая будет направлена в Европейский союз. Польша в документе требует не отказываться от компромисса, который был достигнут в 2018 году — тогда было принято решение отказаться от релокации мигрантов в Европейском союзе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на острове Лампедуза, который принадлежит Италии и находится в Средиземном море.

Каких-либо подтверждений своим утверждениям Мулярчик не предоставил.

Ранее в Германии заявляли, что страна не справляется с потоком мигрантов.

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