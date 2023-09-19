Политолог назвал трезвым заявление Борреля о зерновой сделке

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности перезапуска зерновой сделки является вполне адекватным. Об этом в беседе с РИАМО заявил политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков.

«Вообще заявление Борреля на редкость трезвое. Действительно шансов на возобновление зерновой сделки нет, причем не по вине России. Корабли, которые шли как будто бы через зерновой коридор, — некоторые из них везли вооружение для Украины, с некоторых из них запускались морские беспилотники по территории России», — отметил Косоруков.

При этом он напомнил, что Европа в 2023 году впервые заложила больше расходов на Украину, чем США. По его мнению, Вашингтон может постепенно выйти из конфликта, повесив Киев на ЕС, как плохой актив.

19 сентября Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по зерновой сделке с РФ. По его мнению, «этого не желают в Москве».

Ранее Киев предложил ООН «забыть» о Москве в вопросе продления зерновой сделки.