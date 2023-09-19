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В ЕП призвали Сербию выбрать между Россией и ЕС

Евродепутат фон Крамон заявила, что Сербия должна сделать выбор между ЕС и РФ

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Reuters

Евросоюз не должен принуждать Сербию к вступлению в объединение, считает депутат Европарламента, докладчик по Косово Виола фон Крамон. В интервью Euractiv она отметила, что в данной ситуации все зависит от решения Белграда.

«Если Сербия не хочет вступать в ЕС, мы не должны принуждать ее к этому — это путь, который они выбрали. Возможно, они хотят остаться за пределами ЕС и посмотреть, как все остальные страны Западных Балкан вступят в ЕС. Это их решение», — пояснила фон Крамон.

Она добавила, что Сербии предстоит сделать выбор между ЕС и сотрудничеством с Россией. Фон Крамон подчеркнула, что не понимает, чем Москва так привлекает Белград, и ждет от сербской стороны другой позиции по непризнанному Косово, если она действительно придерживается курса на евроинтеграцию.

«Когда дело доходит до Косово, я думаю, что сейчас пришло время преодолеть эту старую очень, очень агрессивную риторику, этот ужасный националистический подход. Я согласна с этим, мы не можем работать вместе в Европейском союзе, мы не можем принять страну, которая все еще живет прошлым и все еще придерживается этих старых представлений», — заключила евродепутат.

Ранее Сербию сравнили с «троянским конем» России в Европе.

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