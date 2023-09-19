В Евросоюзе усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после слов о ВТО

Неназванный дипломат Европейского союза (ЕС) усомнился в трезвости замминистра экономики Украины Тараса Качки после его заявлений о намерении Киева подать жалобу в ВТО на фоне запрета на импорт сельхозпродукции со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, подобное заявление украинского чиновника показалось «избыточным» для одного из дипломатов ЕС.

«Этот мужчина был пьян?» — передает Politico раздраженное заявление представителя Евросоюза.

Вечером 18 сентября Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что Украина подала запрос на проведение консультаций по вопросу запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию.

Тарас Качка заявил в интервью Politico, что действия Польши, Венгрии и Словакии являются нарушением норм ВТО и призваны защитить местных фермеров от украинского экспорта после блокады черноморских портов. По его мнению, запреты не окажут влияния на цены, а лишь мотивированы политическими соображениями.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Ранее глава Минсельхоза Польши объяснил украинскому коллеге причины ограничения ввоза продуктов.