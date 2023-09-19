Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда

Лукашенко считает, что Белоруссия востребована в России как никогда

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым заявил, что сегодня Белоруссия востребована в России «как никогда». Его слова приводит БелТА.

По словам Лукашенко, после ухода из России и Белоруссии «старых друзей», у стран появилась возможность развивать собственные производства.

«Конечно же, Беларусь сегодня востребована как высокотехнологичная республика. Не потому что мы такие великие, а потому что в советские времена <...> мы были высокотехнологичным регионом. Через нас на Запад двигалась вся сырьевая база, перерабатывалась, и отсюда выходили конкурентоспособные товары...» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что страна обладает «колоссальными техническими возможностями», Белоруссии удалось сохранить промышленных гигантов и успешно развивать научные отрасли.

В этом направлении предстоит еще много работы, но главное в том, что Белоруссия «сегодня востребована в России как никогда», подытожил Лукашенко.

До этого президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что отношения Москвы и Минска в сфере экономики развиваются стабильно и надежно.

Ранее Лукашенко рассказал, когда Белоруссия выйдет на досанкционный уровень.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях