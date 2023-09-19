Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым заявил, что сегодня Белоруссия востребована в России «как никогда». Его слова приводит БелТА.

По словам Лукашенко, после ухода из России и Белоруссии «старых друзей», у стран появилась возможность развивать собственные производства.

«Конечно же, Беларусь сегодня востребована как высокотехнологичная республика. Не потому что мы такие великие, а потому что в советские времена <...> мы были высокотехнологичным регионом. Через нас на Запад двигалась вся сырьевая база, перерабатывалась, и отсюда выходили конкурентоспособные товары...» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что страна обладает «колоссальными техническими возможностями», Белоруссии удалось сохранить промышленных гигантов и успешно развивать научные отрасли.

В этом направлении предстоит еще много работы, но главное в том, что Белоруссия «сегодня востребована в России как никогда», подытожил Лукашенко.

До этого президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что отношения Москвы и Минска в сфере экономики развиваются стабильно и надежно.

Ранее Лукашенко рассказал, когда Белоруссия выйдет на досанкционный уровень.