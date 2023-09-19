В Польше уличили Украину в «коварстве» из-за ситуации с зерном

Бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента страны Ян Кшиштоф Ардановский рассказал о «коварстве» Украины на фоне запрета на ввоз зерна в страну. По его словам, в Киеве перестали говорить об экспорте в страны, которые нуждаются в продовольствии. Об этом Ардановский заявил в интервью порталу Do Rzeczy.

«Что коварно в украинцах, так это то, что они перестали говорить об экспорте в Африку, Южную Азию или на Ближний Восток, где наблюдается нехватка продовольствия», — считает советник президента Польши.

Он также обвинил Киев в попытке «поиграть мускулами» и желании «нанести ответный удар Варшаве». По его словам, это «странно», учитывая объем помощи, которую Польша продолжает оказывать Украине.

Ардановский в очередной раз отметил, что, не допуская украинскую сельхозпродукцию в ЕС, Польша защищает не только собственное хозяйство, но и аграрные рынки организации в целом.

15 сентября Европейская комиссия приняла решение об отмене эмбарго на украинское зерно. В свою очередь, Киев пообещал в течение трех дней представить план действий по контролю за вывозом сельхозпродукции.

Однако некоторые страны региона оказались недовольны таким решением и самостоятельно ввели запрет на импорт украинского зерна. Первой оказалась Польша, за которой последовали Словакия и Венгрия. Последняя включила в санкционный список 24 вида украинских товаров.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна. Государства решились на данный шаг из-за опасений, что Киев может использовать полученную при взаимодействии информацию против них.

Ранее в Польше предложили запретить транзит оружия на Украину в ответ на действия Киева.