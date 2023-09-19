В МИД РФ назвали дату выступления Лаврова на сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что выступление Лаврова в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН станет ключевым событием его пребывания в Нью-Йорке.

Других подробностей Захарова не привела.

На прошлой неделе представитель МИД РФ сообщала, что Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях ГА ООН в Нью-Йорке, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Захарова отмечала, что это будут встречи как двустороннего характера, так и переговоры с представителями и главами международных организаций.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.