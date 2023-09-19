Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в октябре

Президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в октябре, сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры пройдут в рамках участия Путина в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь».

Ранее Путин заявил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, китайская сторона традиционно участвует в Восточном экономическом форуме, в этом году ее представляет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Путин попросил его передать «самые наилучшие пожелания председателю КНР».

Президент РФ подчеркнул, что у него с председателем КНР сложились дружеские отношения, что «безусловно помогает делу развития двусторонних отношений и межгосударственных связей».

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ближайшие месяцы.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.