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МВД Эстонии пообещало не пускать в страну ни одного из высылаемых из Латвии россиян

Глава МВД Ляэнеметс: ни одного высылаемых из Латвии россиян не пустят в Эстонию

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Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что ни одного из 3600 высылаемых из Латвии россиян не пустят в Эстонию. Его слова приводит издание ERR.

«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда. <..> Если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать», — заявил он.

До этого сообщалось, что власти Латвии начнут депортировать не сдавших языковой экзамен россиян.

14 сентября сейм Латвии утвердил поправку для россиян об отсрочке экзамена по латышскому.

«Лицо, желающее получить разрешение [на вид на жительство], должно взять на себя обязательство выучить национальный язык в течение срока его действия и успешно пройти тестирование», — говорится в сообщении.

При этом заявку на получение ВНЖ необходимо отправить до 31 декабря 2023 года. От сдачи экзамена решено освободить лиц старше 75 лет.

В качестве оправдывающих причин, помешавших сдаче экзамена в течение двух лет, указаны обстоятельства, связанные со здоровьем или другие, не зависящие от воли и действий человека.

В сентябре 2022 года сейм Латвии принял поправки, которые обязывали граждан России с ПМЖ до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2.

Ранее Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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