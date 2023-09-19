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В США оценили шансы Байдена организовать поддержку Украине на Генассамблее ООН

WT: Байдену будет сложно организовать поддержку Украине на Генассамблее ООН

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Carlo Allegri/Reuters

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену будет сложно организовать поддержку Украине на Генеральной ассамблее ООН из-за провала контранаступления ВСУ и проблем на энергетическом рынке, сообщает газета The Washington Post.

«У президента Байдена есть четкая программа действий на ежегодной встрече мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке: сохранить мощную глобальную поддержку Украине. Но выполнить эту задачу будет сложно - особенно в этом году», — указано в материале.

По данным издания, украинские чиновники и дипломаты собирались приехать в Нью-Йорк на волне победных заявлений о взятых поселках и городах, но украинская армия не смогла достичь заметных успехов на поле боя.

Ранее в Совфеде рассказали, чего хочет добиться Россия в ходе сессии Генассамблеи ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

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