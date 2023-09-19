Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России призвали ввести симметричные санкции против Запада

Политик Царев призвал ввести симметричные санкции против Запада

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Политик Олег Царев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал решение Евросоюза не впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами, а также изымать личные вещи граждан РФ. По его мнению, со стороны Москвы должны последовать симметричные контрмеры, поскольку Россия долго не отвечает на эти недружественные выпады.

«Ввели санкции — мы ввели санкции. Конфисковали наши активы — мы конфисковали их активы. А мы что делаем? А мы погашаем кредиты, как не в себе. Наши госкорпорации ускоренно отдают займы, которые брали в зарубежных банках», — сказал Царев.

Он добавил, что многие в России гордятся тем, что Москва всегда возвращает долги. Однако, по его словам, Россия не принимает жестких контрмер на откровенно преступные действия со стороны западных стран.

8 сентября 2023 года Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому въезд в ЕС из России на личной машине подпадает под санкции, поскольку может считаться формой импорта. Там также говорилось, что личные вещи россиян, вплоть до чемоданов и шампуней, также могут быть конфискованы при въезде по той же причине.

12 сентября ЕК смягчила рекомендации и посоветовала таможенникам сосредоточиться только на запрете на ввоз авто из РФ в ЕС.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности сотрудничать с КНДР на фоне санкций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях