В России призвали ввести симметричные санкции против Запада

Политик Олег Царев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал решение Евросоюза не впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами, а также изымать личные вещи граждан РФ. По его мнению, со стороны Москвы должны последовать симметричные контрмеры, поскольку Россия долго не отвечает на эти недружественные выпады.

«Ввели санкции — мы ввели санкции. Конфисковали наши активы — мы конфисковали их активы. А мы что делаем? А мы погашаем кредиты, как не в себе. Наши госкорпорации ускоренно отдают займы, которые брали в зарубежных банках», — сказал Царев.

Он добавил, что многие в России гордятся тем, что Москва всегда возвращает долги. Однако, по его словам, Россия не принимает жестких контрмер на откровенно преступные действия со стороны западных стран.

8 сентября 2023 года Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому въезд в ЕС из России на личной машине подпадает под санкции, поскольку может считаться формой импорта. Там также говорилось, что личные вещи россиян, вплоть до чемоданов и шампуней, также могут быть конфискованы при въезде по той же причине.

12 сентября ЕК смягчила рекомендации и посоветовала таможенникам сосредоточиться только на запрете на ввоз авто из РФ в ЕС.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности сотрудничать с КНДР на фоне санкций.