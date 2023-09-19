В США раскрыли роль Италии в урегулировании конфликта на Украине

Италия может помочь раскрыть аргументы в пользу Украины для некоторых лидеров африканских стран, которые, возможно, «лучше всего» подходят для предложения путей выхода из конфликта. Об этом пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элизабет Бро для Politico.

По мнению эксперта, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони формирует тип взаимовыгодных отношений, который до этого ускользал от европейских и африканских государств. Италия находится на стыке Европы, Африки и Ближнего Востока, являясь ключевым участником глобальной экономики, а также членом коалиции, поддерживающей Украину, отмечается в материале.

«Италия пытается взаимодействовать не только с традиционными сторонниками Украины, но и с другими странами, которые также готовы предложить решения», — пишет Бро.

В тексте также говорится, что Рим участвует в строительстве межсетевого соединения между Тунисом и Сицилией, который снизит зависимость от РФ.

«Этот финансируемое Евросоюзом соединение рабочие места в Тунисе, поможет Италии снизить зависимость от российского газа, а любые излишки пойдут в Европу», — говорится в тексте.

До этого министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни заявил, что страны Европы не должны постоянно следовать за Соединенными Штатами по ситуации с Украиной, особенно это касается вооружения.

Как утверждает глава итальянского дипведомства, по ситуации с обороной «Европе необходимо сделать несколько шагов вперед».

Ранее Путин встретился с африканской миссией по урегулированию на Украине.