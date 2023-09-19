Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенат США поддержал ускоренную военную модернизацию Чехии и Словакии

Сенат США выступил за военную модернизацию Чехии и Словакии из-за «угрозы» от РФ

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Группа американских сенаторов внесла в конгресс проект резолюции, приуроченный к 30-й годовщине независимости Чехии и Словакии. В числе прочего, в документе отмечается, что политики выступают за ускоренную военную модернизацию стран, объясняя это «угрозой» со стороны России, передает RT со ссылкой на документ.

В документе говорится, что в связи со спецоперацией на Украине Россия якобы представляет «явную угрозу трансатлантическим миру и безопасности». Помимо России к списку стран, представляющих «угрозу» сенаторы отнесли Китай.

Авторы документа намерены объединить своих сторонников в Европе, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Очевидно, мы входим в колею конфронтации новой холодной войны с Западом, которая не на год, не на два, а на десятилетия. Украина, Прибалтика, Чехия, Словакия — одни из элементов глобальной стратегии Вашингтона по подрыву российской государственности», — отметил он.

При этом сами жители этих государств выступают против поддержки Украины на фоне падения уровня граждан. Так, на прошлой неделе жители Праги провели митинг с призывом прекратить снабжать Киев вооружением.

Накануне в Чехии заявили, что введенный запрет на въезд россиян в страну на своих автомобилях – это аналог действующего запрета на авиационные полеты из России. Напомним, что аналогичные ограничения ввели также Финляндия, Эстония, Литва и Латвия, подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Чехии призвал Украину не заключать мир с Россией на «навязанных» ей условиях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях