Сенат США поддержал ускоренную военную модернизацию Чехии и Словакии

Группа американских сенаторов внесла в конгресс проект резолюции, приуроченный к 30-й годовщине независимости Чехии и Словакии. В числе прочего, в документе отмечается, что политики выступают за ускоренную военную модернизацию стран, объясняя это «угрозой» со стороны России, передает RT со ссылкой на документ.

В документе говорится, что в связи со спецоперацией на Украине Россия якобы представляет «явную угрозу трансатлантическим миру и безопасности». Помимо России к списку стран, представляющих «угрозу» сенаторы отнесли Китай.

Авторы документа намерены объединить своих сторонников в Европе, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Очевидно, мы входим в колею конфронтации новой холодной войны с Западом, которая не на год, не на два, а на десятилетия. Украина, Прибалтика, Чехия, Словакия — одни из элементов глобальной стратегии Вашингтона по подрыву российской государственности», — отметил он.

При этом сами жители этих государств выступают против поддержки Украины на фоне падения уровня граждан. Так, на прошлой неделе жители Праги провели митинг с призывом прекратить снабжать Киев вооружением.

Накануне в Чехии заявили, что введенный запрет на въезд россиян в страну на своих автомобилях – это аналог действующего запрета на авиационные полеты из России. Напомним, что аналогичные ограничения ввели также Финляндия, Эстония, Литва и Латвия, подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Чехии призвал Украину не заключать мир с Россией на «навязанных» ей условиях.