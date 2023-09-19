В США рассказали о расколе по военной поддержке Украины на фоне визита Зеленского

Визит главы Украины Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН приходится на критический момент для отношений Киева и Вашингтона, поскольку мнения в конгрессе по поводу военной помощи расходятся, пишет AP.

В тексте говорится, что президент США Джо Байден ищет дополнительные $24 млрд на военную и гуманитарную помощь для Украины в соответствии с обещаниями помогать стране «столько, сколько потребуется». Однако ратификация его запроса находится «под большим сомнением из-за растущего разногласия в конгрессе по поводу того, как действовать дальше», следует из материала.

Разногласия по этому вопросу грозят зайти в тупик, что может задержать будущую помощь Украине. Подобное развитие событий «повышает ставки» для Владимира Зеленского, который совершает свой первый визит в США после обращения к конгрессу в конце 2022 года, считает AP.

«Девять месяцев спустя, когда республиканцы теперь контролируют большинство в палате представителей, среди избирателей растет настороженность в отношении продолжения поддержки Украины <…>. В конгрессе этот скептицизм сконцентрирован среди республиканцев в палате представителей, многие из которых разделяют подход бывшего президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» и хотят полностью прекратить помощь», — говорится в тексте.

До этого Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о своем прибытии в США для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, в Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий конгресса, с военным руководством, американским бизнесом, журналистами и общиной».

Ранее в США заявили об отчаянии Зеленского.